WSBL台電全場42分寫本季新低 吞跨季28連敗

（中央社記者龍柏安台北5日電）昨天才剛寫下本季最多失分紀錄，台灣電力女籃今晚又創下聯盟單場最低得分，全隊找不到進攻節奏，又守不住對手國泰人壽的猛烈攻勢，終場42比104苦吞跨季28敗。

WSBL超級女子籃球聯賽今晚在板橋體育館進行2場比賽，台電昨晚才讓中華電信全場海灌113分、淨輸46分，今天又讓國泰轟下破百的104分，台電攻守兩端都失序，終場淨輸62分，吞下本季最慘烈的一敗。

聯盟本季單場最低得分，原本是台電在1月28日面對中華電信，所寫下的52分，今晚他們上半場第1、2節僅各得6分，上半場打完僅拿下12分，加上團隊發生15次失誤，讓國泰半場就攻下54分。

下半場台電攻勢回溫，3、4節合力攻下30分，不過全場累積拿下42分，仍是本季單場新低，且團隊投籃命中率26.9%也同步寫下本季最差，團隊29次失誤則是本季次低。

國泰今天全隊11人上場，共有10人有得分紀錄，其中替補長人歐婕出賽18分16秒，全場8投7中攻下最高的15分，韓雅恩、黃鈴娟與黃柔甄則是各自添得14分。

稍晚中華電信靠著第2節一波22比9的攻勢拉開差距，加上第3節一口氣把領先擴大至20分以上奠定勝基，終場71比49輕取台元紡織。（編輯：李錫璋）1080305