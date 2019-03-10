戴資穎全英不敵陳雨菲 球后寶座不受影響

（中央社記者龍柏安台北10日電）世界球后戴資穎今天在2019全英羽球公開賽女單決賽，以17比21、17比21不敵中國小將陳雨菲，僅獲亞軍，不過這場失利並不影響她世界排名，她將持續穩居球后寶座。

總獎金100萬美元（約新台幣3105萬）的全英羽球公開賽，是世界巡迴賽超級1000系列的其中一站，冠軍可得1.2萬積分，亞軍則有1萬200分。

世界羽球聯盟（BWF）的世界排名計算方式，是挑出最近一年積分最高的10場比賽加總累積，依據最新公布的世界排名積分，「小戴」戴資穎積分高達9萬7647分，領先排名第2的日本女將奧原希望1萬2314分。

去年「小戴」戴資穎在全英完成2連霸，保住1.2萬分積分，今年她獲得亞軍，積分只會小幅扣掉1800分，在積分大幅領先的前提下，並不影響她的世界排名，因此本週公布的世界排名，小戴可望持續坐穩球后寶座，並將在位週數推進至118週。

而拿下生涯首座全英公開賽的陳雨菲，去年止步4強，今年奪冠後，她將可一口氣進帳3600分積分，本週的世界排名預計將超越日本女將奧原希望，從世界第4跳升至世界第2。（編輯：林治平）1080310