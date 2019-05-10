獅隊先發洋投剩瑞安 排出4名長中繼

中華職棒統一獅隊先發投手輪值又有調整，洋投奧斯丁狀況不穩定拉至牛棚，目前1洋4本土投手排在先發，總教練黃甘霖（圖）為解決先發投手吃局數不足，也點出4名長中繼人選。中央社記者謝靜雯攝 108年5月10日

（中央社記者謝靜雯新北10日電）統一獅隊洋投瑞安今天本季首度一軍先發出賽，獅隊先發投手輪值又有調整，洋投奧斯丁狀況不穩定拉至牛棚，目前1洋4本土排先發，為解決先發投手吃局數不足，排出4名長中繼。

獅隊洋投瑞安季前春訓因為肩膀不適，開季二軍出發，直到今天首度回到一軍先發出賽，洋投羅里奇因側腹肌拉傷，獅隊先前就表示不會解約、讓他在二軍養傷，至於另一名洋投奧斯丁，目前為止一軍出賽狀況不穩定，總教練黃甘霖表示，「比較起來本土投手王玉譜狀況還好一點，選擇先把羅里奇放在牛棚」。

獅隊本來設定的3名先發洋投目前僅剩瑞安，但瑞安投球局數還無法拉長，今天賽前二軍出賽單場用球數不超過70球，上一場比賽拉至先發出賽的投手王玉譜，目前一軍出賽，單場最多投球局數也僅4局。

黃甘霖為解決先發投手投球局數不足問題，點名4名投手將擔任長中繼，分別為奧斯丁、劉軒荅、陳育軒和林其緯，目前一軍先發投手輪值則為瑞安、潘威倫、施子謙、江辰晏和王玉譜。

至於去年一軍出賽表現不差的年輕投手洪心騏，黃甘霖表示，洪心騏開季手也有點不舒服，投手遇到傷後，有時會因為擔心再受傷，投球的動作會有點跑掉，洪心騏目前的狀況就是如此，還在持續調整中，想辦法找回去年好的投球感覺。（編輯：吳協昌）1080510