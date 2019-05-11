羽球全國團體賽冠軍賽 戴資穎搶下第一點

108年全國羽球團體錦標賽11日在苗栗巨蛋體育館進行女子組冠軍賽，世界球后戴資穎代表合庫A隊出賽，吸引眾多球迷到場觀賽，戴資穎也不負眾望順利搶下第一點。中央社記者管瑞平攝 108年5月11日

（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣11日電）108年全國羽球團體錦標賽今天在苗栗巨蛋體育館進行總決賽，世界球后戴資穎代表合庫A隊參加女子組冠軍賽，眾多球迷到場觀賽，小戴一出場即以直落2搶下第一點。

108年全國羽球錦標賽團體女子組冠軍賽下午登場，由合庫A隊迎戰亞柏A隊，合庫A隊第一點女子單打，就派出世界球后戴資穎迎戰，吸引數千名球迷進場觀戰。

亞柏派出的選手是19歲林芝昀，面對學姊又是世界球后的戴資穎，壓力可想而知，第一局戴資穎就以21比11順利拿下，第二局林芝昀放手一搏，儘管有幾球讓戴資穎來不及回球，但最後氣力放盡，戴資穎仍以21比17贏得比賽，助球團拿下第一點。

108年全國羽球團體錦標賽11日在苗栗巨蛋體育館進行總決賽，世界球后戴資穎（前左）代表合庫A隊參加女子組冠軍賽，一出場即以直落2替球團搶下第一點。中央社記者管瑞平攝 108年5月11日

合庫最後也拿下女團冠軍，完成女團賽19連霸。

男子團體部分，台灣羽球一哥周天成，同樣代表合庫A隊出賽，並以3比0橫掃對手，抱回隊史第16冠。周天成表示，加強體能力訓練、重量訓練，並透過各項賽事增加穩定度，是今年的首要目標。

中華民國羽球協會首度與苗栗縣政府攜手舉辦108年全國羽球團體錦標賽，苗栗縣長徐耀昌今天也抽空前往觀看賽事並參與頒獎，徐耀昌指出，希望透過大型賽事帶動各體育發展，進而培養出更多像周天成、戴資穎等優秀好手，讓苗栗、台灣體育運動發光發熱。（編輯：張銘坤）1080511

台灣羽球一哥周天成（右4）11日代表合庫A隊參加108年全國羽球團體錦標賽男子組冠軍戰，率隊以3比0橫掃對手，抱回隊史第16冠，賽後開心舉起獎盃歡呼。中央社記者管瑞平攝 108年5月11日