潘政琮傳承賽奪冠 PGA錦標賽首度亮相

（中央社記者龍柏安台北15日電）PGA美國職業高爾夫巡迴賽年度第2場大賽、PGA錦標賽，今晚在紐約貝絲佩奇黑色球場點燃戰火，台灣旅美好手潘政琮在臉書上寫下：「開始準備人生第一次的PGA錦標賽。」

總獎金1050萬美元（約新台幣3.3億）的PGA錦標賽，今年共有156名選手參賽，也是PGA四大賽中唯一不邀請業餘選手參賽的大賽。

PGA錦標賽的參賽條件嚴格，除歷年冠軍可直接獲邀參賽外，其餘3場大賽近5年冠軍，近3年球員錦標賽冠軍，以及年度曾在PGA巡迴賽中奪冠的選手等，才可取得參賽門票。

「小潘」潘政琮今年4月底才在PGA傳承盃奪得生涯首冠，除了是台灣近32年首位在PGA殿堂奪冠的第1人，也讓他取得PGA錦標賽的參賽資格。

今年PGA錦標賽在紐約長島的貝絲佩奇黑色球場（Bethpage Black Course）登場，這也是這座球場首次成為PGA錦標賽的比賽場地，不過這裡曾在2002年與2009年舉辦過美國公開賽，同時也將是2024年萊德盃的比賽預定場地。

潘政琮預計將在台灣時間明天凌晨1時27分，和韓裔美籍高球好手羅相昱、美國選手阿莫（Ryan Armour）同組，從後9洞開球出發。

根據PGA傳統，前2回合將近3場大賽冠軍得主分在同一組出發，包括今年在美國名人賽重返顛峰摘冠的名將老虎伍茲（Tiger Woods）、去年英國公開賽冠軍莫里納瑞（Francesco Molinari），以及美國公開賽2連霸得主科普卡（Brooks Koepka），將於今天晚間8時24分從第10洞出發。（編輯：張雅淨）1080515