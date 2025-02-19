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潘政琮欲退出國訓高爾夫黃金計畫 鄭世忠：加強溝通聽選手聲音

2025/2/19 17:59（2/19 18:30 更新）
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台灣男子高爾夫好手潘政琮（圖），對於黃金計畫的同意書內容定義不明確有疑慮，打算退出黃金計畫；體育署希望雙方重新保持耐性討論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣男子職業高爾夫好手潘政琮昨天深夜在社群PO文，質疑黃金計畫內容定義不清、將退出計畫；對此，體育署長鄭世忠強調，會請相關單位傾聽選手心聲，保持耐性解決問題。

根據國訓中心網站公告，從今年1月1日起實施的黃金計畫，高爾夫運動共2人列在第3級、3人第4級、2人第5級，黃金計畫的經費，對於常需東奔西跑的職業高爾夫球員來說幫助不小。

潘政琮昨天深夜在社群臉書（Facebook）發文，對黃金計畫內容有3點質疑：第1、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第2、在亞運遴選辦法尚未頒布之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第3、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

國訓中心今天也發出聲明澄清，根據「國民體育法」特定體育團體的定義若以高爾夫項目為例，即指「中華民國高爾夫球協會」，並且強調黃金計畫的宗旨在於奧運奪牌，因此希望獲得計畫資源的選手，在符合亞、奧運國家代表隊資格的前提下出賽。

體育署和國訓中心自107年起執行黃金計畫，但初期並未納入職業選手，直到112年鄭世忠催生職業網球、職業高爾夫選手也可加入黃金計畫。

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潘政琮在接受中央社訪問時僅低調表示，不管是爭取黃金計畫或是這一次的同意書，「我們都是希望為高爾夫球的年輕選手們爭取機會，讓制度正常化，讓選手的權益被重視。」

鄭世忠表示，職業選手因為訓練環境及職業運動產業的需求，需要考量的層面更多元，已請國訓中心邀集法務、職業高爾夫專家以及高爾夫協會幹部，認真傾聽選手心聲，換位思考瞭解訓練及備戰需求。（編輯：龍柏安）1140219

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