台灣女將林子涵展開LPGA首戰 受曾雅妮啟發盼為國爭光

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）台灣高爾夫女將林子涵在美國大學表現優異，畢業後進入職業體系，2天後將展開LPGA生涯首戰，一步一步實現為國爭光的夢想，進入職業運動的道路與棒球好手林家正十分相似。

25歲的林子涵在台灣出生長大，青少年時期受到女子高爾夫推廣團體「裙擺搖搖」支持，經常到美國、澳洲比賽，大學赴美進入俄勒岡大學（University of Oregon）校隊，為校拿下團體冠軍。

林子涵進入職業運動的道路，堪稱高爾夫版的林家正。棒球好手林家正同樣在美國大學運動體系，提早適應環境，畢業後進入職業棒球。

林子涵的職業生涯即將邁入新的里程碑，她在17日開始的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽，即將展開個人生涯的LPGA首戰。她去年在次級巡迴賽奪冠，取得LPGA參賽資格。

面對這場重要的比賽，林子涵提早準備適應場地、調整自己興奮又緊張的心情。

她說，剛走進場內，看到世界排名第一的球后柯達（Nelly Korda）、世界排名第3的高寶璟（Lydia Ko）就在身邊練球，難免有一點緊張，因此提早到球場適應，心情漸漸比較自在。

就像林家正從小是兄弟象迷、夢想打職棒；林子涵從小也是高爾夫球迷，夢想著進入這項運動。啟發林子涵的大賽是2011年的揚昇LPGA台灣賽，當年曾雅妮與眾家女子高爾夫明星在台灣掀起熱潮。

林子涵記得，當年自己11歲，跟著曾雅妮走了18洞，每一洞她都鑽到人群的最前面，只為了看曾雅妮打一球。

林子涵說，一直到現在當她在美國提到自己來自台灣的時候，女子高爾夫球界總是有人記得，那一年在台灣的揚升球場，竟然擠進這麼多的觀眾。

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14年前由曾雅妮帶起的熱潮，一路推動著林子涵的高爾夫球路，她說就是在11歲那一年，看到台灣這小的地方，竟然可以因為運動，掀起這麼大的熱潮，就像是近幾年的棒球一樣，她希望自己在LPGA，也能像偶像曾雅妮一樣，帶來正面效應。

林子涵說，從曾雅妮的啟發、裙擺搖搖的支持，她看到一項運動可以帶來許多正面影響，激發小朋友、下一代朝向夢想前進，她期許自己也能像曾雅妮一樣，在LPGA的舞台上有好表現，為國爭光。（編輯：陳慧萍）1140416