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PGA墨西哥公開賽次輪 潘政琮攜手俞俊安晉級

2025/2/22 10:26（2/22 10:43 更新）
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台灣男子職業高爾夫好手潘政琮（圖），在PGA墨西哥公開賽連續2天都繳出69桿，穩定發揮順利闖進最後2回合的決賽。（中央社檔案照片）
台灣男子職業高爾夫好手潘政琮（圖），在PGA墨西哥公開賽連續2天都繳出69桿，穩定發揮順利闖進最後2回合的決賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣職業男子高爾夫好手潘政琮今天在PGA墨西哥公開賽第2回合，抓6博蒂、吞下4柏忌，連2天都繳出69桿，以138桿、並列第51名，和另一台灣好手俞俊安同桿數攜手晉級。

總獎金700萬美元（約新台幣2.3億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）墨西哥公開賽，今天進行完前2回合，取低於標準3桿的139桿、共77名球員晉級最終2回合決賽。

今天從第1洞出發的潘政琮，一下場就順利抓博蒂有個好的開始，並且在第5至7洞連抓3博蒂，僅在第8洞失誤吞柏忌，前9洞繳出32桿的好成績。

只可惜轉場後出現較多失誤，抓2博蒂、吞3柏忌，幸好收尾的第18洞、5桿洞，幸運2桿攻上果嶺，接著2推入袋抓博蒂，有個完美結局。

這場墨西哥公開賽，僅是潘政琮本季參加的第3場美巡賽，前2場雖都順利晉級，但分別僅獲得並列第21、並列第57的名次；去年潘政琮在墨西哥公開賽拿下並列第3的好成績。

人在國外參賽的潘政琮，近日來也因為黃金計畫的爭議而引發討論，他昨天在臉書發文表示，經過深思後雖然感謝體育署和國訓中心的積極協調，但仍堅持退出黃金計畫。

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潘政琮表示，退出黃金計畫的2大原因，包括希望讓長官正視問題，推動國訓中心與中華高協的改革；再者，他也認為國家的資源應先留給年輕小將。

至於首日表現不差的俞俊安則遇到亂流，全場抓5博蒂、吞3柏忌和1次雙柏忌，繳出平標準的71桿；俞俊安和潘政琮打完前2回合已落後領先者12桿。（編輯：陳政偉）1140222

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