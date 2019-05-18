羅馬網球賽 詹詠然詹皓晴無緣決賽

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣網球女雙姊妹詹詠然、詹皓晴，上一次與荷德聯軍的舒由絲與葛羅菲德在杜哈交手，苦戰收下甜蜜冠軍，不過今天羅馬網賽雙方再度碰頭，詹家姊妹未能成為贏家，無緣晉級決賽。

台灣網球女雙姊妹詹詠然與詹皓晴，今天在羅馬網球賽女雙4強，以5比7、7比6（6）、3比10不敵荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）的跨國組合。

詹詠然與詹皓晴的「雙詹配」，曾在今年2月的杜哈女網賽女雙決賽，歷經3盤大戰擊敗上述組合，也摘下本季第2冠。

可惜的是，在羅馬網球賽排第7種子的「雙詹配」，未能延續上次的勝利方程式，搶10失利，也喪失挑戰本季第3冠的機會。

今天首盤開局，兩組人馬呈現破發大戰，前10局各自3度破發，局數以5比5扯平，無奈關鍵第11局「雙詹配」再遭破發，先以5比7棄守。

「雙詹配」次盤開局，又陷入0比3落後，好在姊妹倆咬緊牙關苦追，連趕3局追平，接下來雙方一路鏖戰至搶7，「雙詹配」雖浪費3個盤末點，最後仍以8比6拿下，也把戰線延長至決勝盤。

無奈最後的超級搶10，「雙詹配」在2比2平手之際遭遇亂流，一口氣連丟7分種下敗因，最終以3比10丟掉晉級冠軍門票。（編輯：屈享平）1080518