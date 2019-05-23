大專系際盃棒球賽8強 成大環工奪首張4強門票

2019第2屆全國大專校院系際盃棒球爭霸賽8強戰23日正式開打，首戰由成大環工系隊（圖）迎戰虎尾科大飛機系隊，成大環工最終以8比7驚險拿下首勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月23日

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）2019全國大專院校系際盃棒球賽8強今天開打，首戰由成功大學環境工程學系對虎尾飛機隊，成大環工最終以8比7驚險奪勝，搶下第1張4強門票。

前幾局雙方比數咬得緊，第3局雙方仍是平手，直到第5局虎尾飛機將比數拉開至5比2。不過第5局開始，虎尾飛機防守出現漏洞，成大環工急起直追，陳聖峰打出中右外野強勁安打，成功追平比數，比賽回到5比5平手。

7局下半，成大環工歐柏廷在跑壘時，一度出現雙腿抽筋狀況，經過簡單治療後，堅持留在場上，他笑說：「算是用意志力在撐吧！」第8局成大環工成功超前比數，最後一局也順利守成，終場成大環工以8比7奪勝。

MVP為成大環工12號陳嘉佑，他5打數敲3支安打，包含一支全壘打，獲得大會贈送紀念球棒。陳嘉佑的家人也特地到場為他加油，親眼見證他的優異表現，陳嘉佑爸爸直呼：「很感動，總算打出第1支全壘打被我看到。」

陳嘉佑提到，成大環工在打擊方面仍有待修正，前半段過於猶豫，致使打擊狀況不佳，之後賽事須再做調整。

虎尾飛機隊教練兼隊長李偉仁表示，此戰並沒有將打擊發揮好，加上後面幾局失誤率過高，以致最終並沒有取得勝利，但提到整體表現，他仍稱讚球隊說：「大家都很積極，沒被拉大比數。」

系際盃八強爭霸戰從23號到26號，連續4天在國立臺灣體育運動大學棒球場舉行，可免費入場觀賽或以行動裝置收看SSUtv。這次比賽也由FOX體育台官網、FOX+平台同步播送。（編輯：陳惠珍）1080523