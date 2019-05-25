吳菖育率桃園晉華南少棒冠軍戰 目標最強中華隊

華南金控盃少棒賽4強，桃園市先發投手吳菖育（圖）5局好投，打線10安火力支援，以8比2擊敗高雄市隊、連兩年闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年5月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）華南金控盃少棒賽4強，桃園市先發投手吳菖育5局好投，打線10安火力支援，以8比2擊敗高雄市隊、連兩年闖進冠軍戰；桃園市總教練李國強直言，冠軍之外，重要的還是如何組成最佳中華隊。

108年華南金控盃全國少棒錦標賽4強，桃園市隊今天投打都有表現，先發投手吳菖育此次盃賽首次登板投球，投5局被敲6支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，表現不錯，陳克函接手後援投1局，沒再失掉分數，替球隊守住勝利。

桃園市隊開賽一度落後，2局靠著接連5安、2保送，一口氣打了11人次、攻下6分大局，奠定勝基，4局再靠著接連安打多拿2分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊總教練李國強表示，教練團中的唐安是投手出身，幫助投手調整、場上投手調度、換投節奏都掌握得很好；吳菖育今天雖然是此次比賽首度登板投球，但投球狀況維持的不錯。

李國強提到，吳菖育雖然球速不快，但是控球好，現階段是受限身材，「他的協調性極佳，只要身材長出來，看好他未來發展潛力」。

吳菖育自評今天表現不算最好，控球一開始稍微不穩，變化球角度也沒有到位，但是想辦法讓打者打不好、製造滾地球，是今天能有效壓制的關鍵。

桃園市隊去年拿下冠軍，今年再闖冠軍戰，李國強表示，少棒各隊的教練其實感情都很不錯，「打這個比賽，冠軍已經算是象徵意義的，最重要的是球員能發揮好的表現，想辦法組出最強中華隊戰力，才是重點」。華南金控盃少棒冠軍隊伍將取得今年U12世界少棒錦標賽中華隊組隊權。（編輯：張芷瑄）1080525