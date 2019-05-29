更多編輯台推薦新聞：
王維中本季大聯盟首登板 投2局無失分
運動

王維中本季大聯盟首登板 投2局無失分

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路
生活

發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

親睹六四鎮壓 前中共軍報記者：參與者都有責任說出真相
兩岸

親睹六四鎮壓 前中共軍報記者：參與者都有責任說出真相

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
龜山島是活火山 學者：噴發恐引海嘯襲宜蘭平原
訊息平台
首頁 / 運動

台灣登山雙俠 6/14出征世界第2高峰K2

最新更新：2019/05/29 18:40

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣年輕登山雙俠呂忠翰與張元植，將於6月14日搭機前往巴基斯坦，挑戰世界第2高峰K2。民進黨立法委員吳思瑤今天也出面力挺，希望兩人帶著所有人的期待，一起邁向K2。

K2海拔8611公尺，是全球第2高峰，卻也是難度最高的一座峻嶺，台灣過去曾在2000年和中國攀登隊聯手攀登，最後卻沒能攻頂，而截至2018年的統計，全球僅有400多人登頂，共計85人死亡，致死率超過20%。

綽號「果果」的呂忠翰，和學弟張元植從2014年開始聯手攀登超過8000公尺的高山，兩人為了挑戰K2，提前在5月15日登上世界第5高峰馬卡魯峰，更驚人的是，呂忠翰是以無氧攀登的方式登頂，就是為了提前替K2暖身。

呂忠翰笑說，在攀登馬卡魯峰的過程中，看到許多戴著氧氣罩的登山家，迅速通過他的身旁，學弟也拿他開玩笑，說戴著氧氣罩手腳都很暖和，問他要不要也吸幾口，他笑說：「真的很邪惡。」

K2充滿未知、危險性又高，張元植卻強調：「就是因為很難，所以才想爬。」呂忠翰則說，他很怕死，就因為怕死，所以在攀登的過程中，一定會格外小心，所有該注意的細節都不會遺漏。

為了替呂忠翰與張元植壯行，滅火器樂團主唱楊大正，也特地替兩人創作了一首名為K2, We Too的應援曲，希望兩人帶著滿滿的故事，回來後再和大家分享。

距離出發還剩2週多的時間，兩人透露，會盡快調整好身體狀況，並做好行前準備，呂忠翰也說：「在出發前，你永遠覺得準備的還不夠。」至於想像中攀登K2最困難的部分，他則無厘頭地說：「應該是抵達巴基斯坦後搭車到山腳下的那一段路吧。」（編輯：張雅淨）1080529

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報