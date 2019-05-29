台灣登山雙俠 6/14出征世界第2高峰K2

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣年輕登山雙俠呂忠翰與張元植，將於6月14日搭機前往巴基斯坦，挑戰世界第2高峰K2。民進黨立法委員吳思瑤今天也出面力挺，希望兩人帶著所有人的期待，一起邁向K2。

K2海拔8611公尺，是全球第2高峰，卻也是難度最高的一座峻嶺，台灣過去曾在2000年和中國攀登隊聯手攀登，最後卻沒能攻頂，而截至2018年的統計，全球僅有400多人登頂，共計85人死亡，致死率超過20%。

綽號「果果」的呂忠翰，和學弟張元植從2014年開始聯手攀登超過8000公尺的高山，兩人為了挑戰K2，提前在5月15日登上世界第5高峰馬卡魯峰，更驚人的是，呂忠翰是以無氧攀登的方式登頂，就是為了提前替K2暖身。

呂忠翰笑說，在攀登馬卡魯峰的過程中，看到許多戴著氧氣罩的登山家，迅速通過他的身旁，學弟也拿他開玩笑，說戴著氧氣罩手腳都很暖和，問他要不要也吸幾口，他笑說：「真的很邪惡。」

K2充滿未知、危險性又高，張元植卻強調：「就是因為很難，所以才想爬。」呂忠翰則說，他很怕死，就因為怕死，所以在攀登的過程中，一定會格外小心，所有該注意的細節都不會遺漏。

為了替呂忠翰與張元植壯行，滅火器樂團主唱楊大正，也特地替兩人創作了一首名為K2, We Too的應援曲，希望兩人帶著滿滿的故事，回來後再和大家分享。

距離出發還剩2週多的時間，兩人透露，會盡快調整好身體狀況，並做好行前準備，呂忠翰也說：「在出發前，你永遠覺得準備的還不夠。」至於想像中攀登K2最困難的部分，他則無厘頭地說：「應該是抵達巴基斯坦後搭車到山腳下的那一段路吧。」（編輯：張雅淨）1080529