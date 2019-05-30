洪心騏肘傷康復 1日一軍先發盼盡力解決打者

（中央社記者楊啟芳新北30日電）統一獅投手洪心騏預計6月1日先發，今年春訓右肘受傷，一開始難以接受，不過防護員告訴他提早遇到不是壞事，等了303天終於得到一軍先發機會，他表示，會盡力解決打者。

洪心騏在2017年先發6場，拿下2勝1敗，防禦率7.80；去年則是出賽5場含3先發，拿下1勝1敗，防禦率3.43，進步許多。不過洪心騏今年春訓時右手肘受傷，導致28日才註冊在名單，他表示，當初在自主訓練時有些不舒服，春訓開始後問題就慢慢出現。

洪心騏剛開始受傷時難以接受，他說：「那時候想說這樣要怎麼拚今年球季，但後來防護員跟我說不是壞事，至少提早遇到，可以準備完全後再回來，聽完之後心情也變好，重新來過。」

洪心騏受傷後休息了2個禮拜，農曆過年後慢慢開始復健、訓練，直到4月初才開始出賽，按照二軍投手教練林岳平的計畫，一步一步增加球數和強度。洪心騏在二軍出賽8場含7先發，拿下1勝2敗，防禦率6.82。

洪心騏預計在6月1日登板先發，由於王玉譜上次先發僅投0.2局失3分，獅隊總教練黃甘霖表示，洪心騏主要是頂替這個位置，不過若到時遇到狀況，會準備劉軒荅、奧斯丁在後面。

對於睽違303天的一軍先發，洪心騏表示，教練有提醒一二軍強度不同，要多小心，他坦言：「受傷回來後，現在狀況沒像去年這麼好，但有維持在水平，有幾分力就用幾分力，想辦法解決打者，把事情做好，不會要求自己一定要很完美。」（編輯：屈享平）1080530