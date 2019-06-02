林昱珉不斷創新 獲玉山盃MVP

108年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰2日登場，新北市隊投手林昱珉先發5局無責失分，率隊拿下冠軍，獲頒大會最有價值球員（MVP）、最佳10人投手獎。中央社記者謝靜雯攝 108年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市高一投手林昱珉先發5局無責失分，率隊奪冠，獲頒大會最有價值球員（MVP）、最佳10人投手獎。他說，桃園市是熟悉的對手，要想辦法不斷創新。

108年玉山盃青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊與桃園市隊交手，兩隊都派出高一投手先發，桃園市隊由球速可達150公里的陳志杰先發，新北市隊則由左投林昱珉先發。

林昱珉雖然才高一，但是投冠軍戰很有心得，去年黑豹旗全國高中棒球大賽，林昱珉也在冠軍戰扛先發，6局好投展現大將之風，率隊拿下冠軍。

林昱珉今天前4局僅被敲出1支安打、無失分，5局因為隊友失誤、接連被敲安打，失掉1分非責失分，新北市隊6局啟動牛棚，李慶隆、潘文輝、王彥程依序登板，壓低失分，球隊順利拿下冠軍，林昱珉為冠軍戰勝投。

新北市隊總教練周宗志表示，林昱珉今天的投球內容不算最好，變化球控制能力與教練團預期的有落差，但教練團對投手戰力很有信心，提早啟動牛棚，投手群總計失5分僅有2分責失分。

林昱珉表示，雖然投冠軍戰不陌生，但這是高三學長們最後一個比賽，上場還是會有壓力，加上桃園陣中的球員，很多都是國小、國中時期的隊友，彼此都很熟悉，「他們都知道我有什麼球路，所以要想辦法不斷創新。」

新北市隊今天賽前玉山盃總計5場比賽投手群維持0責失分，今天冠軍戰也有效壓低失分，周宗志把功勞歸給捕手林辰勳。目前高二林辰勳從高一開始就跟教練團爭取自己配球，周宗志表示，「我們的默契就是，只要接連被敲安打就由林辰勳、教練團輪流配球，改變模式」，這次玉山盃新北市隊投球群亮眼表現，林辰勳是一大功臣。（編輯：管中維）1080602