暴龍放空檔讓伊古達拉投進關鍵球 柯瑞：太不敬了[影]

影片來源：House of Highlights YouTube頻道

（中央社多倫多3日綜合外電報導）伊古達拉終場前讀秒階段砍進致命三分彈，讓勇士109比104擊敗暴龍，在總冠軍賽扳平戰局，他的隊友柯瑞表示，給伊古達拉這麼大的空檔投籃，實在太不敬了。

美國職籃NBA總冠軍賽第2戰，尋求3連霸、5年內第4冠的金州勇士，今天在下半場逆轉戰情，第4節尾聲卻被多倫多暴龍打出10比0反撲，一度讓場面變成只剩2分領先的緊張狀態。

距比賽結束剩下22秒左右，勇士握有球權，伊古達拉（Andre Iguodala）在左邊45度角的三分線外無人看管，當他站定位置接球，暴龍球員不但沒有向他撲過去，場上5名球員反而有4人都往籃框奔去，像是準備爭搶籃板，但伊古達拉穩穩出手，球也應聲入網，讓暴龍在比賽剩下7秒時落後5分而無力追趕，最終勇士就以5分贏球。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）賽後表示：「讓伊古達拉有這麼大的空檔出手，實在有點太不敬了，畢竟他是曾投進關鍵球的選手。」

暴龍替補後衛范佛利特（Fred VanVleet）今天拿下全隊次高的17分，他對此做出解釋，表示暴龍沒有侮辱伊古達拉的意思，但伊古達拉確實是暴龍最希望在終場前遠距離投射的勇士球員。

范佛利特說：「他們發現伊古達拉在外圍有個大空檔，他砍進了，那對他來說真是關鍵的一擊，我們應該更積極地去防守他。」

「我們完全沒有不尊重他們，我們知道伊古達拉生涯砍進過一些關鍵球，我們以前就見識過。」

暴龍總教練納斯（Nick Nurse）說：「我們其實盯得很緊，我們用兩個人包夾柯瑞，他也差點把球傳到雷納德（Kawhi Leonard）手上，不是嗎？那其實是蠻好的防守，他們到處爭搶，像瘋了一樣到處跑動。」（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080603