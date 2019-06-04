對養樂多 王柏融4支0火腿延長賽勝出

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）日本職棒跨聯盟交流賽今開打，東京養樂多燕子對北海道日本火腿鬥士，10局下大田泰示敲高飛犧牲打，火腿7比6奪勝，王柏融4打數無安打。另外陳冠宇對阪神投0.2局無失分。

2局上養樂多的村上宗隆轟陽春全壘打，先馳得點；4局上更是攻下大局，山田哲人敲2分砲後，養樂多利用不死三振及二壘手失誤，及犧牲觸擊形成二、三壘有人，接著坂口智隆敲1打點安打，之後投手發生失誤再攻1分。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手。第1局西川遙輝、大田泰示及近藤健介連獲3次保送形成滿壘，不過中田翔擊出游擊方向飛球，王柏融再擊出二壘方向雙殺打，沒能攻下分數。

4局下火腿展開反攻，渡邊諒、清水優心安打後，西川遙輝敲出二壘安打，帶有2分打點，大田泰示再補上1打點安打。5局下中田翔轟出陽春全壘打，再添1分，追到4比5僅剩1分落後，不過下一棒王柏融擊出左外野飛球出局。

7局上養樂多再添分數，青木宣親敲二壘安打後，火腿投手上澤直之連出現2次保送形成滿壘，大引啟次擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。不過下個半局中田翔轟出2分砲，火腿扳平比數，兩隊以6比6鏖戰至延長賽。

10局下火腿的石川亮敲二壘安打後，中島卓也遭觸身球，西川遙輝犧牲打，形成二、三壘有人，大田泰示擊出再見高飛犧牲打，火腿以7比6擊退養樂多。王柏融在7局結束後退場，總計4打數沒有安打，吞下1次三振，目前打擊率2成95。

另外，阪神虎對千葉羅德海洋賽事，陳冠宇在第6局上場投球，被近本光司敲安打，再對大山悠輔投敬遠保送，不過沒有掉分，之後投手換上東條大樹，沒有失分。總計陳冠宇投0.2局被敲1支安打，送出1次三振無失分，目前防禦率0.84，終場阪神以11比3奪勝。（編輯：陳俊碩）1080604