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勞瑞飛身救球遭怒推 肇事球迷被趕出場

最新更新：2019/06/06 17:15

（中央社加州奧克蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽第3戰，多倫多暴龍今天作客金州勇士，暴龍後衛勞瑞第4節跳到場邊救球，不料遭到一位球迷出手怒推，引發熱議。

加拿大媒體TSN Sports報導，第4節比賽剛開始，勞瑞（Kyle Lowry）為了救球飛身跳進場邊觀眾席，卻遭一名球迷用力推了一把，隨後這名球迷也被球場保全請出場館。

勞瑞本場貢獻23分，送出9次助攻，帶領球隊123比109擊敗衛冕冠軍勇士，暴龍在7戰4勝制的總冠軍賽以2比1暫時領先。

勞瑞表示：「此事不能容許，他沒理由碰我。他沒道理要越過2個座位，然後對我說一些粗俗的話。這樣的人不容許（出現）在我們的聯盟，希望他永遠不要再來NBA賽事。」

他在接受體育頻道ESPN訪問時說：「那樣的球迷不該出現在這，因為那樣（的行為）是不對的。我不能不保護自己。但聯盟處理得很好，希望他們永遠禁止他前來所有的NBA賽事。」

暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）砍下30分，西雅坎（Pascal Siakam）和葛林（Danny Green）全場各得18分。手感火燙的暴龍讓主場勇士球迷感到相當沮喪。

西雅坎稱讚隊友勞瑞，他說：「他很讚，他很棒。就是控制節奏，找空檔攻擊籃框，然後得分。他做到了這些事情，在防守上也夠強硬，這就是勞瑞。我們很珍惜這個球隊有他在，他是我們場上的將軍。」（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080606

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