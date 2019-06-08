女子世界盃足球賽開踢 東道主法國開幕戰勝南韓

（中央社巴黎7日綜合外電報導）東道主法國今天在女子世界盃足球賽開幕戰，靠身材高大的後衛瑞納爾（Wendie Renard）「梅開二度」獨進兩球，最終4比0擊敗南韓。

這場比賽門票銷售一空，巴黎王子公園體育場（Parc des Princes）擠進4萬5261名觀眾，見證號稱是至今最盛大的一屆女子世界盃開踢。然而法國隊並未因此備感壓力，一上場就展現地主隊氣勢。

法國隊被看好能在鄉親父老面前光榮奪冠，她們今天對上南韓毫不留情，索默（Eugenie le Sommer）助法國隊很快取得領先，且本屆賽事最高的選手瑞納爾，在中場休息前兩度攻破南韓球門。

法國隊長亨利（Amandine Henry）也有精彩表現，她在比賽第85分鐘為球隊進球，讓法國鎖定在A組的首勝，她形容這是「實現了我從小的夢想」。

亨利告訴法國電視一台（TF1）說：「我們踢了場好比賽。」她透露全隊在國歌響起時情緒激動。

亨利表示，當國歌響起時，「我們幾乎要掉下眼淚，當時情緒高漲」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）伉儷坐在國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）身旁觀賽，親眼見證了法國的勝利。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080608