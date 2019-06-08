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華南金控青少棒台東搶首勝 韓碩恆喊話討回

最新更新：2019/06/08 15:26
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日點燃戰火，台東縣隊（圖）首戰順利擊敗新竹市隊，旗開得勝。中央社記者謝靜雯攝　108年6月8日
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日點燃戰火，台東縣隊（圖）首戰順利擊敗新竹市隊，旗開得勝。中央社記者謝靜雯攝　108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）華南金控盃青少棒賽，台東縣隊首戰最有自信的打擊火力就有發揮，全場敲出12支安打，韓碩恆單場3安，終場以15比1、5局提前擊敗新竹市隊，台東小馬青少棒失利，韓碩恆喊話要討回。

108年華南金控盃青少棒賽今天開打，總計18支球隊參賽，預賽分兩組舉行，採雙敗淘汰制，冠軍隊取得今年在中國深圳舉行的U15亞洲青少棒錦標賽中華隊組隊權。

台東縣隊A組預賽首戰與新竹市隊交手，台東縣比賽前半段打擊還沒有進入狀況，2局新竹市隊先拿1分，台東縣隊2局下半有攻勢，靠著接連4支安打、對手守備失誤，單局攻下4分、超前比數。

台東縣越打越順手，3局再起攻勢，一口氣打了14人次，單局攻下10分、奠定勝基，4局再追加1分，提前拿下比賽勝利。

台東縣隊教練陳少青表示，比賽前半段球員太急著想要表現，所以打得比較悶，也不斷鼓勵球員，團隊分數先拉開再來求個人表現，這批球員打擊是強項，擊球點掌握好，長打自然跟著出來，球員馬上調整，收到不錯成效。

台東縣隊投打雙刀韓碩恆，今天先發打第7棒，單場敲出3安，貢獻2分打點，他先前也有打小馬青少棒賽選拔賽，但球隊在冠軍戰不敵台北市隊，韓碩恆喊話，「這次比賽就是要討回來」。

韓碩恆為2017年U12世界盃棒球賽國手，在母隊多打中心棒次，此次在聯隊移往後段棒次，他表示壓力減輕，後段棒次有比較多好球可以打，上場積極攻擊，這次賽前也有微調打擊動作和抬腿，狀況不錯，希望國中階段也可以拚國手資歷。（編輯：張芷瑄）1080608

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日起開打，台東縣隊韓碩恆首戰敲出3安，助隊以15比1、5局提前擊敗新竹市隊，搶下首勝。中央社記者謝靜雯攝　108年6月8日
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日起開打，台東縣隊韓碩恆首戰敲出3安，助隊以15比1、5局提前擊敗新竹市隊，搶下首勝。中央社記者謝靜雯攝　108年6月8日
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