湖人傳與鵜鶘達協議 戴維斯將與詹姆斯並肩作戰

根據體育電視頻道ESPN報導，美國職籃NBA紐奧良鵜鶘同意將「一眉哥」戴維斯（左）交易到洛杉磯湖人，戴維斯可望和「詹皇」詹姆斯聯手。（圖取自facebook.com/PelicansNBA、facebook.com/losangeleslakers）

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）根據體育電視頻道ESPN今天的報導，美國職籃NBA紐奧良鵜鶘同意將「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）交易到洛杉磯湖人，換回幾名球員和選秀權。

ESPN知名NBA作家「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）寫道，戴維斯將加入湖人，湖人則將「球哥」波爾（Lonzo Ball）、殷格拉姆（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）送到鵜鶘。

ESPN報導，湖人還得付出3個首輪選秀權給鵜鶘，其中包括下週選秀會的第4順位。

這表示鵜鶘在接下來的選秀會，將擁有第1順位和第4順位的選秀權，這讓鵜鶘成為具爭冠機會的潛力球隊。

假如交易案確定，將讓詹姆斯（LeBron James）獲得他自去年進到湖人以來，一直要求的高水準陣容強化。

26歲的戴維斯和詹姆斯共享同一個經紀人，在他告知鵜鶘他打算離開後，從1月起就一直努力達成這項交易。

湖人2月曾試著將戴維斯交易過來，但在抱怨鵜鶘提出「蠻橫」要求後，退出和鵜鶘的協商。

在稍早的談判中，湖人據報同意將波爾、殷格拉姆和哈特，以及庫茲馬（Kyle Kuzma）與卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）交易至鵜鶘，以換得戴維斯。

這項胎死腹中的交易據報震撼了湖人休息室，在球隊再次與季後賽無緣後，球季草草結束。

戴維斯2012年以選秀狀元之姿加入鵜鶘，7個球季下來，平均每場比賽得分超過23分，更6度入選明星賽。

戴維斯過去曾有與詹姆斯並肩作戰的經驗，兩人在2012年倫敦奧運助美國隊奪得男籃金牌。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080616