羽球國手李洋回饋鄉里 金門設立獎勵金

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）台灣羽球好手李洋今天捐出贊助金新台幣30萬元設立獎勵金，為家鄉金門培育羽球後進。縣長楊鎮浯肯定他的回饋舉動，並決定將李洋的比賽衣服掛在辦公室牆上，隨時提醒這是金門精神。

24歲的李洋是第一位在全國羽球排名賽奪冠的金門人，並在2018年為中華台北拿下亞運賽第一面羽球男雙獎牌。他決定捐出贊助金新台幣30萬元，設立回饋基金，為家鄉培育羽球後進。

在楊鎮浯、縣府教育處長羅德水和父親李峻淯見證下，李洋下午與金門縣體育會理事長唐麗輝完成獎勵金簽約。

楊鎮浯表示，李洋的傑出表現令金門驕傲，而他願意回饋鄉里的舉動更令人敬佩；特別是李洋的運動生涯並非一帆風順。楊鎮浯當下決定把李洋致贈的比賽衣服掛在辦公桌正後方牆上，「好隨時提醒我，這就是奮鬥不懈的金門精神」，也代表金門價值的傳遞。

李洋期盼透過設立回饋基金，讓離島體育賽事蓬勃發展。他接下來將到美國、加拿大、日本等國參賽，爭取奧運門票。

李洋兒時受父親啟蒙而接觸羽球，小學五年級才正式加入社子國小校隊；因起步晚，成績不盡理想，一度想放棄羽球；國中幾經波折進入羽球名校中山國中，曾獲全中運第七名。

升上高中後，李洋雖然進步飛快，卻始終無法升上甲組；靠著不斷自主訓練，最後獲甲組球團青睞，羽球生涯得以延續。

大學時，李洋遇到了重要的搭檔李哲輝，兩人在全國排名賽屢獲佳績，也讓李洋成為第一位在這項賽事奪冠的金門人。李洋更順利入選國家隊選手，在2018亞運男子羽球雙打獲得銅牌，為中華台北拿下亞運賽第一面羽球男雙獎牌。（編輯：陳俊碩） 1080621