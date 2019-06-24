太空人4轟止敗 洋基連26場開轟破隊史紀錄[影]

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美國職棒大聯盟休士頓太空人今天4度開轟，9比4擊敗紐約洋基，走出7連敗低潮，魏蘭德拿下賽季第10勝。洋基8連勝止步，但勒梅休揮出3分砲，團隊連26場開轟，破隊史紀錄。

太空人隊近期受傷兵困擾，陷入4年來最長頹勢，亟欲避免4連戰遭洋基橫掃。面對洋基先發投手哈普（J.A. Happ），太空人開路先鋒阿圖維（Jose Altuve）首打席開砲，將球轟上左外野第2層看台，本季第10轟出爐。

這發全壘打激起太空人氣勢，布蘭特利（Michael Brantley）3局上以安打再下一城，懷特（Tyler White）4局上轟出生涯首發滿貫砲，太空人一口氣將領先擴大到6分，洋基球迷開始對哈普報以噓聲。

5局上，太空人乘勝追擊，21歲新秀阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）揮出2分砲、將哈普打退場後，古巴同鄉古瑞爾（Yuli Gurriel）緊接著轟陽春砲，助球隊提前鎖定勝局。

在隊友14支安打力挺下，魏蘭德（Justin Verlander）投得輕鬆，7局只被敲4支安打，送出9次三振，美中不足的是5局下被洋基三壘手勒梅休（DJ LeMahieu）敲出3分砲。

這發全壘打是勒梅休本季第10轟，助洋基將連續開轟場次推進到26場，刷新隊史紀錄，再一場就能追平德州遊騎兵2002年締造的大聯盟紀錄。

洋基8局下再追一分，但無力回天，終場以5分之差輸球。魏蘭德本季第10勝到手，近14季來，他有13季至少10勝，領先大聯盟所有投手。

魏蘭德扮演球隊止敗功臣，賽後受訪時避談個人紀錄，強調球隊以勝利結束客場之旅才是重點。

他表示，每季162場例行賽，球隊一定會有起伏，有時陷入低潮、怎麼打都不順，太空人過去一週彷如就是如此。但他認為，無論美技撲接、攻下大局或敲出適時安打，任何事都能激勵士氣，今天或許就是扭轉球隊氣勢的轉捩點。

太空人拿下賽季第49勝，暫居美國聯盟西區榜首，本季對戰洋基4勝3敗。值得一提的是，阿爾瓦雷茲這個系列賽3度開轟，成為1920年打點列入大聯盟正式紀錄以來，唯一生涯頭12場比賽累積至少7轟與16分打點的打者。（編輯：高照芬）1080624