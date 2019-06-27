台灣精品盃電競賽啟動 印度玩家升火待發

駐印度代表田中光（2排右4）、外貿協會駐新德里辦事處主任吳賀彬（2排右5）、台灣電競精品廠商代表27日在新德里出席台灣精品盃電競賽記者會，比讚推薦台灣電競精品。中央社記者康世人新德里攝 108年6月27日

（中央社記者康世人新德里27日專電）印度台灣精品盃電競賽今年邁入第6年，是印度舉辦最久的電競賽。駐印度代表田中光今天在台灣精品盃電競賽啟動記者會上說，使用台灣電競精品，將讓印度玩家如虎添翼。

在印度家庭可支配所得增加，智慧型手機和網路日益普及下，印度電競產業持續看漲，中華民國對外貿易發展協會指出，預計2021年前，印度線上電玩人口可達3億。

在看準印度龐大電競市場商機下，經濟部國際貿易局委託外貿協會「台灣產業形象廣宣計畫」，今年已是連續第6年在印度舉辦台灣精品盃電競賽，以推廣台灣電競精品，也成為印度最具規模且舉辦最久的電競賽。

為宣傳今年的賽事及台灣精品體驗巡迴專車開跑，貿協今天特別在新德里的知名購物中心舉辦啟動記者會，希望吸引更多印度玩家認識台灣電競設備創新科技，並成為印度玩家的首選配備。

貿協駐印度辦事處主任吳賀彬表示，台灣精品盃電競賽去年吸引581隊電競團隊、4300人參賽後，今年可望突破5000人參賽，帶動印度電競玩家認識台灣電競設備創新科技優質形象。

此外，吳賀彬說，搭載20個品牌、30項產品以宣傳台灣精品和台灣精品盃電競賽的台灣精品體驗專車今天正式啟動，將在90天內巡迴印度61個城市，讓更多印度民眾體驗台灣精品。

應邀與貴賓一起啟動台灣精品盃電競系列活動的駐印度代表田中光在致詞時表示，台印雙邊貿易近年快速成長，其中台灣電競品牌在印度市占率估計超過50%。

田中光指出，由於台灣電競產品品質優良且價格合理，可提供玩家最驚豔的遊戲體驗，對玩電玩反應很快的印度年輕玩家來說，將如虎添翼。

今天的記者會除有華碩、微星、宏碁、明基等15家台灣電競精品廠商展出電競精品外，微星、威剛等印度市場代表也向與會者介紹電競產品。

微星等與會台灣精品廠商都表示，印度是全球第19大電競市場，產值預估可達5億2372萬美元，電競市場潛力十足且不斷成長，很看好印度電競市場的發展。

台灣精品電競盃今年同樣在新德里、孟買、加爾各答等6大城市舉辦初賽，之後在孟買舉行決賽。競賽總獎金達新台幣50萬元（約110萬印度盧比），且冠軍隊伍還可受邀參加11月在台舉辦的台灣精品盃電競賽，與來自馬來西亞、菲律賓、泰國和台灣電競冠軍隊伍進行友誼賽，切磋技藝。（編輯：王永志）1080627

貿協舉辦第6屆台灣精品盃電競賽，27日在新德里的購物中心舉辦電競賽啟動記者會，會場也擺放台灣電競精品給與會印度人體驗。圖為印度玩家使用台灣電競筆電玩遊戲。中央社記者康世人新德里攝 108年6月27日