溫布頓開打 謝淑薇女單首輪對決法網冠軍

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）溫布頓網球錦標賽今天開打，名列女單大會第28種子的台灣網球一姊謝淑薇，首輪將對決法網冠軍、拉脫維亞女將奧斯塔朋科，比賽在英國時間傍晚6時（台北2日凌晨1時）後開打。

謝淑薇目前女單世界排名第29，22歲的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）第37，但奧斯塔朋科曾拿過溫網青少女組冠軍，在大滿貫賽事中於2017年拿下法網冠軍，溫網最高成績是去年闖進4強。

謝淑薇和奧斯塔朋科僅在女單交手過一次，是在2016年澳網首輪，當時謝淑薇以6比3、5比7、6比1擊敗奧斯塔朋科。

謝淑薇去年在溫網爆冷擊敗大會第一種子、羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），生涯首度晉級16強，這次期待再創佳績。

謝淑薇的女雙賽事部分，則是和今年已經攜手奪下3座冠軍的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度合作，列大會第3種子，首輪將對上德國選手巴德爾（Mona Barthel）和瑞士女將諾爾（Xenia Knoll）組合。

在溫網之前，謝淑薇才剛和史翠可娃一起在伯明罕草地女網賽拿下女雙冠軍，抱著獎杯來到倫敦參加比賽。她5年前也是先在法網和彭帥拿下女雙冠軍後，抱著獎杯來參加溫網。她今天在臉書發文，表示不僅2次都抱著冠軍獎杯來比賽，竟還租到同一間房子，感嘆這個巧合。（編輯：高照芬）1080701