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MLB盃U10全國次少棒賽 陳江和兩子都愛棒球

最新更新：2019/07/02 18:06
2019年第2屆MLB CUP U10次少棒錦標賽2日舉行賽前記者會，今年陣中不少職棒球星小孩，中信兄弟陳江和的兩個兒子陳軒奇（左）、陳竑愷（右）都就讀台南安慶國小，對棒球也都有興趣，兄弟兩人在場邊開心合影。中央社記者謝靜雯攝　108年7月2日
2019年第2屆MLB CUP U10次少棒錦標賽2日舉行賽前記者會，今年陣中不少職棒球星小孩，中信兄弟陳江和的兩個兒子陳軒奇（左）、陳竑愷（右）都就讀台南安慶國小，對棒球也都有興趣，兄弟兩人在場邊開心合影。中央社記者謝靜雯攝　108年7月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）2019年MLB盃U10全國次少棒賽將開打，16支球隊球員都處於棒球起步階段，陣中不少職棒球星的小孩，中信兄弟隊陳江和兩個兒子就讀台南安慶國小，守備位置為內野，偶像都是爸爸。

2019年MLB盃U10全國次少棒賽今天舉行賽前記者會，比賽將於3日開打，冠軍7日出爐，美國職棒大聯盟去年起首度在日本之外的亞洲國家舉辦MLB盃，去年總計12隊參賽，今年增加至16隊參賽。

MLB亞太區棒球發展部總監戴爾（Rick Dell）在記者會上勉勵球員，希望球員們可以開心打球、享受比賽，在打球之餘，也要好好讀書。

此次參賽球員中，有不少職棒球星的小孩，中信兄弟隊球員兼教練陳江和的兩個兒子，大兒子陳軒奇小學4年級，小兒子陳竑愷小學2年級；兩人受到爸爸影響，都對棒球有興趣，覺得棒球很好玩，陳軒奇從小學2年級開始打球，陳竑愷甚至從大班就開始接觸棒球。

安慶國小棒球隊教練陳力維表示，陳江和的家在學校附近，兩個兒子會進到球隊契機是參加棒球夏令營，平時陳江和放假幾乎都會到學校。

被問起偶像，陳軒奇和陳竑愷都說是爸爸陳江和，覺得爸爸守備很好，陳竑愷還有另一個偶像是陳江和的隊友王勝偉。陳軒奇在球隊中守備位置主要為三壘，陳竑愷笑說，場上9個位置都可以守，最喜歡當捕手。（編輯：張雅淨）1080702

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