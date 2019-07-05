小馬少棒奪亞太區代表權 再拚世界賽三冠王

2019小馬聯盟亞太區少棒錦標賽，中華隊5日在冠軍戰與韓國隊B隊交手，中華邱彥祖單場轟出雙響砲，助隊以11比1奪冠，成功拿下亞太區代表權。（台東縣政府提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）小馬聯盟少棒賽亞太區資格賽，決賽由中華隊與韓國B隊交手，中華隊投打發揮，加上邱彥祖單場雙響砲，終場以11比1奪冠，拿下亞太區代表權，今年將再拚小馬三級棒球的三冠王。

小馬聯盟三級棒球亞太區資格賽原訂1日起在日本宮崎舉行，但下雨打亂賽程。這兩天，宮崎地區雨勢稍緩，避免了像是2017年亞太區資格賽因雨延誤，最後只好抽籤決定代表權的狀況。

中華隊今天與韓國B隊爭冠，首局就發動攻勢，邱彥祖敲出場內全壘打，接下來再靠對方失誤，加上接連4支安打，包括蘇政憲的全壘打，開賽就先拿5分。

邱彥祖4局再敲出場內全壘打，幫助球隊多添1分保險分；6局又靠著單局4支安打、3次保送，再添5分，順利拿下比賽。

小馬少棒賽此次由台東縣卑南國小棒球隊取得中華代表權，今天奪下亞太區代表權之後，將前進美國打世界賽力拚2連霸，問鼎中華隊史上的第9冠。

中華隊去年首度在小馬聯盟少棒、青少棒、青棒賽都拿下冠軍，今年有機會再度挑戰小馬三級棒球的三冠王。（編輯：屈享平）1080705