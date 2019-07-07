湖人持續補強 簽下表弟續留朗多

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊持續補強。報導指出，湖人與「表弟」柯森斯（DeMarcus Cousins）敲定一年230萬美元（約新台幣7213萬元）合約，並簽回控衛朗多（Rajon Rondo）。

體育電視頻道ESPN引述柯森斯的經紀人、Excel Sports的史瓦茲（Jeff Schwartz）指出，柯森斯的這筆合約是230萬美元。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也報導這筆交易，並說邁阿密熱火也對下個月將滿29歲的柯森斯有興趣，但在紐奧良鵜鶘時期的前隊友戴維斯（Anthony Davis）和其他湖人球員說服下，柯森斯選擇前往洛杉磯。

假如柯森斯能保持健康，他將能與詹姆斯（LeBron James）和戴維斯組成湖人尋覓已久的三巨頭。湖人原先期待由雷納德（Kawhi Leonard）和詹姆斯、戴維斯組成三巨頭，但雷納德選擇加入洛杉磯快艇。

柯森斯過去在沙加緬度國王、鵜鶘時，曾4度入選明星賽，在阿基里斯腱撕裂的傷勢復原後，2017-18球季以一年530萬美元（約新台幣1.66億元）加盟金州勇士並打了30場例行賽，平均每場比賽上場25.7分鐘，可繳出16.3分、8.2籃板、3.6助攻的成績。

在勇士爭冠的季後賽之旅，柯森斯因傷只出賽8場比賽。

另外，沃納洛斯基的報導指出，朗多簽下2年合約回到湖人。

在湖人上季動盪中，朗多發揮了老將的領導價值，但他因傷整季只出賽46場，僅29場先發，33歲的他進到NBA已邁入第14個年頭，上季平均每場比賽繳出9.2分、8助攻、5.3籃板。

ESPN報導指出，湖人也簽回卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、麥吉（JaVale McGee），雅虎體育（Yahoo Sports）則稱湖人兩年600萬美元（約新台幣1.88億元）簽下自由球員庫克（Quinn Cook）。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080707