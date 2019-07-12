美媒爆料衛少與保羅互換東家 再次攜手哈登爭冠

（中央社休士頓11日綜合外電報導）在2017年拿下NBA年度MVP的「衛少」衛斯布魯克動向眾所矚目，今有美媒爆料，雷霆將把他送出，向火箭換回保羅及選秀權，若交易屬實，衛斯布魯克將與哈登再次聯手爭冠。

在喬治（Paul George）要求雷霆將他交易到洛杉磯快艇，與雷納德（Kawhi Leonard）、喬丹（DeAndre Jordan）組成實力驚人的三巨頭後，美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆被迫走入重建，陣中明星後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）的動向也成為各界關注的焦點。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天推文說：「奧克拉荷馬雷霆已經同意將衛斯布魯克交易到休士頓火箭，換回保羅（Chris Paul）與2024年、2026年首輪選秀權，和2021年、2025年選秀權互換的權利。」

這項交易若成功，30歲的衛斯布魯克將能和哈登（James Harden）在火箭重逢，兩人2009-12年在雷霆當過3年隊友，當時他們3季都打進季後賽，並曾在2012年打進總冠軍賽，但以1比4敗給有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）「三巨頭」率領的邁阿密熱火。

衛斯布魯克曾8次入選明星賽，拿過兩屆得分王，在2018-19球季打了73場比賽，有平均22.9分、11.1籃板、和聯盟最多的10.7助攻的成績，這是他連續3季有「平均大三元」的表現。

34歲的保羅曾9次入選明星賽，拿過4屆助攻王，上季打了58場比賽，有平均15.6分、8.2助攻、4.6籃板、2抄截的成績。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080712