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美國國際射箭邀請賽 花蓮小將奪5金4銀1銅

最新更新：2019/07/17 19:21
2019年第135屆美國國際射箭邀請賽日前舉行，花蓮卓溪國小和玉里國中7名選手組成射箭聯隊參與，奪得5金4銀1銅佳績。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
2019年第135屆美國國際射箭邀請賽日前舉行，花蓮卓溪國小和玉里國中7名選手組成射箭聯隊參與，奪得5金4銀1銅佳績。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮卓溪國小和玉里國中7名選手組成的射箭聯隊，參加第135屆美國國際射箭邀請賽奪5金4銀1銅佳績，今天小將返回故鄉，鄉公所等地方代表到玉里火車站熱情迎接。

2019年美國第135屆國際射箭邀請賽於7月10日至14日在美國北卡羅萊納州羅里舉辦，參賽選手來自全美及世界各地，是一項歷史悠久的國際賽事。

花蓮縣政府教育處表示，卓溪國小及玉里國中射箭聯隊在2019年全國青年盃射箭錦標賽中表現優異，獲得中華民國射箭協會推薦參加美國國際射箭邀請賽。在卓溪國小校長田楊橋的訓練下，成軍4個月就拿到全國性射箭比賽冠軍，十分優異。

2017年田楊橋帶隊參賽第133屆美國國際射箭邀請賽勇奪3金2銀1銅，讓射箭界刮目相看，此次成績又更上層樓，共獲得包括個人對抗賽及國際組個人積分賽等5面金牌、4面銀牌、1面銅牌的佳績。

花蓮縣長徐榛蔚獲知好消息後給予射箭隊最大的肯定與鼓勵，她說，射箭是布農族傳統技藝，藉由射箭訓練能提升學生的耐力與專注力；花蓮是台灣射箭的重鎮，著名的選手例如2004年雅典奧運為我國射下第一面射箭項目銀牌的王正邦就是來自花蓮。

田楊橋指出，此次能赴美比賽感謝各界贊助，包括教育部、原住民族委員會、花蓮縣政府、卓溪鄉公所、中華同舟共濟服務社及許多個人小額贊助，期許在各界的支持下，花蓮的射箭運動能夠持續發光發熱。（編輯：張雅淨）1080717

花蓮卓溪國小和玉里國中7名小將組成射箭聯隊，日前赴美參加2019年第135屆美國國際射箭邀請賽，獲5金4銀1銅，表現亮眼。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
花蓮卓溪國小和玉里國中7名小將組成射箭聯隊，日前赴美參加2019年第135屆美國國際射箭邀請賽，獲5金4銀1銅，表現亮眼。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
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