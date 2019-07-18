更多編輯台推薦新聞：
108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休
科技

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人
早報

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳偉殷8球連解決3打者 後援1局無失分

最新更新：2019/07/18 12:07

（中央社記者楊啟芳台北18日綜合報導）聖地牙哥教士今天對邁阿密馬林魚的比賽，陳偉殷在8局上登板後援，沒有被敲出安打，僅用8球演出3上3下，中斷連3場失分的狀況，不過最終馬林魚以2比3敗給教士。

4局上教士的瑪格（Manuel Margot）敲二壘安打後，賈西亞（Greg Garcia）再補上安打，幫助球隊先馳得點，接著赫吉茲（Austin Hedges）轟出2分全壘打，教士取得3比0領先。

陳偉殷於8局上登板投球，連續用3個滾地球解決教士打者，演出3上3下。下個半局馬林魚靠著卡斯楚（Starlin Castro）轟陽春全壘打，攻下第1分；9局下最後反攻，馬林魚利用對方2次守備失誤及卡斯楚敲出安打，再得到1分，不過最終還是以2比3敗給教士。

總計陳偉殷僅用8球投1局，沒有被敲出安打，無失分，終止連3場失分、被敲安打的狀況。目前陳偉殷出賽27場投35局，拿下0勝1敗，3個中繼成功，防禦率7.97，每局被上壘率1.63。

教士先發投手帕達克（Chris Paddack）主投7.2局僅被敲出1支安打，且前7局都保持無安打比賽，澈底封鎖馬林魚打線，直到第8局被卡斯楚敲全壘打才破功，總計失1分，飆出8次三振，也拿下本季第6勝。（編輯：張芷瑄）1080718

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報