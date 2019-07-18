陳偉殷8球連解決3打者 後援1局無失分

（中央社記者楊啟芳台北18日綜合報導）聖地牙哥教士今天對邁阿密馬林魚的比賽，陳偉殷在8局上登板後援，沒有被敲出安打，僅用8球演出3上3下，中斷連3場失分的狀況，不過最終馬林魚以2比3敗給教士。

4局上教士的瑪格（Manuel Margot）敲二壘安打後，賈西亞（Greg Garcia）再補上安打，幫助球隊先馳得點，接著赫吉茲（Austin Hedges）轟出2分全壘打，教士取得3比0領先。

陳偉殷於8局上登板投球，連續用3個滾地球解決教士打者，演出3上3下。下個半局馬林魚靠著卡斯楚（Starlin Castro）轟陽春全壘打，攻下第1分；9局下最後反攻，馬林魚利用對方2次守備失誤及卡斯楚敲出安打，再得到1分，不過最終還是以2比3敗給教士。

總計陳偉殷僅用8球投1局，沒有被敲出安打，無失分，終止連3場失分、被敲安打的狀況。目前陳偉殷出賽27場投35局，拿下0勝1敗，3個中繼成功，防禦率7.97，每局被上壘率1.63。

教士先發投手帕達克（Chris Paddack）主投7.2局僅被敲出1支安打，且前7局都保持無安打比賽，澈底封鎖馬林魚打線，直到第8局被卡斯楚敲全壘打才破功，總計失1分，飆出8次三振，也拿下本季第6勝。（編輯：張芷瑄）1080718