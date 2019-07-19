U12將開打 台南國際棒球中心少棒球場20日啟用

（中央社記者張榮祥台南19日電）2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽，26日將在台南市的亞太國際棒球訓練中心少棒主球場點燃戰火，市府已趕在開幕戰前完成少棒主球場和副球場工程，明天同時啟用。

亞太國際棒球訓練中心位於台南市安南區，毗鄰國立台灣歷史博物館，這是前行政院長賴清德在台南市長任內擘劃的重大市政建設，去年3月由賴清德主持第1期工程少棒球場動土典禮。

台南市政府工務局人員今天表示，少棒球場歷經1年半的施工期，主、副球場都已完工，其中主球場有8000個觀眾席位，副球場有1000個觀眾席位。

工務局人員說，少棒主、副球場最大特色，在於看台上傾斜的柱子。主球場斜高度達30.5公尺，將近9層樓高，屋頂則是彎摺的薄膜結構；斜柱與薄膜結構搭配的造型，遠看就像是一頂皇冠。

另外，少棒球場景觀呼應台灣歷史博物館周邊的濃密樹林、滯洪水池，讓球場宛如是一座美麗城堡，也增添不少觀光元素。

台南市亞太國際棒球訓練中心占地約30公頃，共分2期工程，總經費新台幣27億4000萬元，其中1期工程8億500萬元，2期工程19億3500萬元。（編輯：陳俊碩）1080719