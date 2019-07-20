張奕日職二軍生涯先發首勝 送爸爸50歲生日禮

（中央社記者謝靜雯台北20日電）旅日歐力士猛牛隊張奕去年棄打從投，今年5月轉為支配下球員（正式球員），今天與廣島隊二軍交手，先發5.2局無責失分，拿下二軍生涯先發首勝，也用勝投當爸爸50歲生日禮物。

張奕為旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼的表弟，在2016年育成選手選秀會第一指名加入歐力士隊，但日職生涯不算順利，野手出賽表現並不突出，去年6月棄打從投展現天分，最快球速可達151公里，今年經二軍教練團推薦，於5月中轉為支配下球員。

張奕本季曾在5月15日上到一軍，16日一軍生涯初登板，目前日職一軍生涯後援出賽2場，總計投1.2局被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分，出賽防禦率10.80。

張奕儘管一軍出賽機會不多，但二軍投出不錯成績，今天與廣島隊二軍比賽，先發前5局沒被敲出安打，有效壓制對手打線，直到6局因為隊友守備失誤、被敲安打失分。

張奕今天總計用73球投5.2局被敲2支安打，失掉2分非責失分，球隊終場以3比2拿下勝利，張奕拿下本季二軍出賽第2勝、二軍生涯先發首勝。

張奕透過臉書分享心情，談起這個勝投得來不易，也是生涯新的里程碑，感謝教練、隊友、球迷還有家人的支持，也盼能早日升上一軍；張奕將勝投獻給爸爸當50歲生日禮，讓爸爸十分感動。（編輯：張雅淨）1080720