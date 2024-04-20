陽岱鋼給寶貴建議 孫易磊直言沒想過能對決

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）19歲台灣投手孫易磊加盟日職火腿隊，昨天職棒生涯初登板，二軍先發首名打者就是對上大前輩陽岱鋼，直言沒想像有機會對決，陽岱鋼賽後也分享「寶貴的經驗」給孫易磊。

孫易磊去年U18世界盃棒球賽投出身價，吸引多隊國外球探目光，最後加盟日職北海道日本火腿鬥士隊、展開職業生涯，昨天生涯首場登板，二軍先發對Oisix新潟Albirex隊，生涯首名對戰打者就是大前輩陽岱鋼。

孫易磊昨天與陽岱鋼對決打席共花5顆球都是直球，最快球速152公里，最後讓陽岱鋼打出一壘方向滾地球出局；孫易磊接受日媒訪問表示，最有自信的球路是直球，就算被打也沒關係，全部使用最有自信的球路對戰。

孫易磊昨天總計用23球投1局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、1次三振，無失分，球隊終場以7比3搶勝，也留下紀念球。

孫易磊自認控球還要在修正，但也提到職棒生涯踏出的第一步，面對首名打者就是陽岱鋼，是從小開始打球沒想像過能對決的前輩，是很不可思議的緣分。

陽岱鋼昨天後也有給了孫易磊意見，鼓勵他職業生涯很長、不要受傷最重要，還有很多需要學習的地方，一步一步確實的做好。（編輯：陳政偉）1130420