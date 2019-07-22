中職二軍交流盃賽 吳志揚：高手在民間

（中央社記者謝靜雯台北22日電）大專體總與中華職棒合辦「中華職棒二軍交流盃賽」將於29日於斗六棒球場開打，中職二軍、業餘興富發隊及兩支大學明星隊參賽，中職會長吳志揚直言「高手在民間」。

此次除了中職二軍4支球隊外，還有業餘社會隊台北興富發成棒隊，以及由107學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠、亞軍隊伍為主體組成的HOPE STAR隊和FUTURE STAR隊；中職二軍4隊同在A組，其餘3支球隊分在B組，比賽29日開打，冠軍8月4日出爐。

今天記者會各隊教練代表出席，統一獅隊二軍總教練高志綱表示，二軍有很多年輕的選手，需要更多比賽的經驗，透過交流賽可以讓他們增廣視野，看到更多不同的東西。

他也提到，中職二軍球員不僅要追前面的學長，也要看看未來有機會加入職棒的球員，「讓他們知道後面還有人在追他們」。

台北興富發隊總教練呂明賜表示，業餘和職棒的交流很少，過去中職與業餘有點對立的感覺，透過這次機會合作辦比賽，對業餘球隊是很難得的機會，也可以讓陣中的球員知道自己哪裡不足。

中華職棒會長吳志揚表示，此次交流盃賽對中職來說又是一項創舉，中職一直希望可以擴展版圖，這對中職二軍來說也是戰力考驗，「高手在民間，業餘球員有很多值得我們一起切磋的好手」。（編輯：唐聲揚）1080722