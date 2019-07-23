王維中中繼2局無失分 飆速151公里

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美奧克蘭運動家隊投手王維中連2天出賽，今天與休士頓太空人隊比賽6局登板中繼，投2局無失分，最快球速151公里；運動家隊打線受制全場僅敲2安，終場以1比11吞敗。

運動家隊今天比賽先發投手貝里（Homer Bailey）開賽就有狀況，2局面對首名打者被敲陽春砲，接著接連被敲安打，單局失掉4分，3局再挨2轟、1個出局數就沒抓到提前退場，總計投2局失掉9分皆為責失分。

運動家隊3局啟動牛棚，中繼投手舒利特（Brian Schlitter）投3局被敲4支安打，失掉2分責失分，王維中6局接手，面對首名打者投出保送，1人出局後被敲安打，2人出局後再投出觸身球保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、力守不失分。

王維中7局續投，2人出局後投出保送，接著讓打者敲出滾地球封殺跑往二壘跑者，順利完成投球任務；王維中今天總計用50球投2局，僅被敲出1支安打，投出2次保送、1次觸身球保送，無失分，最快球速151公里，賽後防禦率下降至1.64。

運動家隊今天打線沒有發揮，僅在4局靠著2支二壘打，拿下唯一1分，吞下近期2連敗。（編輯：張芷瑄）1080723