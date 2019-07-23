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林安可還有旅外夢 以挑戰更高層級為目標

最新更新：2019/07/23 17:21
中華職棒統一獅隊「投打二刀」新秀林安可（左）23日正式加盟，如今投入中職舞台，談起未來有機會尋王柏融模式旅外，林安可也盼能挑戰更高層級。右為統一獅領隊蘇泰安。中央社記者謝靜雯攝　108年7月23日
中華職棒統一獅隊「投打二刀」新秀林安可（左）23日正式加盟，如今投入中職舞台，談起未來有機會尋王柏融模式旅外，林安可也盼能挑戰更高層級。右為統一獅領隊蘇泰安。中央社記者謝靜雯攝　108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊新秀林安可三級棒球時期就是備受注目的好手，沒等到旅外機會，先投入中職舞台，談起未來有機會尋王柏融模式旅外，林安可表示：「希望可以挑戰更高層級為目標」。

林安可三級棒球時期就展現出色的投打能力，加入文化大學棒球隊後，國際賽或交流賽中也吸引不少國外球團關注，林安可去年與今年同樣被選入獅隊的投手吳承諭一同赴日職樂天隊參加秋訓，林安可表示觀察國外職業運動員的訓練和態度、收穫很多。

林安可透露，當時要投入中職選秀前考慮了蠻長一段時間，因為還是希望可以有旅外機會，旅外是一直以來的夢想，職棒生涯先從中職出發，被問起會不會想要尋王柏融模式爭取旅外，林安可表示，「身為棒球員，當然會希望不斷挑戰更高層級的舞台，會以這個為目標前進」。

林安可為台灣、阿根廷混血，外型亮眼，因為信仰關係，從小就留著一條小辮子，個人特色鮮明，林安可表示，因為接下來需要服12天的補充役，所以會剪掉辮子，目前辮子的長度約在腰部；獅領隊蘇泰安表示，如果可以，希望服補充役的時間可以在球季結束後。（編輯：吳協昌）1080723

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