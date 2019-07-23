陳子豪兩度單場3響砲平紀錄 8打點助兄弟搶勝

中信兄弟隊陳子豪23日敲出生涯第2次單場3響砲，追平中職最多單場3響砲紀錄，為史上第3人，單場8打點為個人新高，助隊大獲全勝。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中信兄弟隊今天到桃園踢館，陳子豪生涯第2次單場3響砲，追平中職最多單場3響砲紀錄，為史上第3人，單場8打點為個人新高，兄弟以20比5擊敗Lamigo桃猿隊，拿下近期4連勝。

中信兄弟隊23歲強打陳子豪，今天比賽打擊手感火燙，2局敲出安打，帶起球隊攻勢，該局第2次打擊機會敲出陽春砲，3、4局都選到保送上壘，6局敲出3分砲，8局再敲出陽春砲，連3打數敲出全壘打，生涯2次單場3響砲為繼奧力偉、陳金鋒後，中職史上第3人。

陳子豪今天單場4打數敲出4支安打，包括3發全壘打，貢獻8分打點，改寫個人生涯單場打點紀錄，8打點與陳政賢、陳鏞基、羅國龍並列中職本土野手單場最多打點紀錄。

兄弟隊今天全場敲出21支安打，2局靠著單局8支安打、桃猿隊守備失誤，一口氣打了13人次，攻下8分大局，比賽前半段就取得大比分領先，比賽後半段持續添分，順利拿下比賽勝利。

兄弟隊除了陳子豪外，王威晨今天單場7打數敲出4支安打，追平個人單場最多安紀錄；詹子賢單場2安、2保送，貢獻1分打點，替球隊跑回4分，單場4得分破個人單場得分紀錄；張志豪單場3安，4局敲安貢獻2分打點，達成個人中職生涯500打點。

桃猿隊今天全場敲出10支安打，3局靠著單局2支三壘打、2次保送、兄弟隊守備失誤拿下2分，林立3局敲出的三壘打為個人中職生涯200安，桃猿4局再拿1分，7局陳俊秀敲出兩分砲，但桃猿無力反攻，吞下敗仗，中止近期3連勝。（編輯：唐聲揚）1080723