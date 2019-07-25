蔣智賢腳傷尚未開始打擊 歐書誠已進牛棚

（中央社記者楊啟芳新北25日電）富邦悍將蔣智賢月中因跑壘導致腳扭傷，目前開始傳接球，但還沒打擊練習，至少要等明星賽過後才能回歸；肩膀受傷的投手歐書誠，已進牛棚投球，離二軍實戰不遠。

蔣智賢下半季剛開始狀況不錯，曾於5日轟出滿貫全壘打，不過12日悍將對統一獅的比賽，蔣智賢跑壘時腳扭傷，14日即下二軍休養。目前已經過了下二軍後10天才能回一軍的時間，不過蔣智賢還無法回歸。

蔣智賢今天因為復健隨隊一軍，已可以傳接球，悍將總教練陳連宏表示，現在蔣智賢還沒有辦法進行打擊練習，明星賽過後會再觀察狀況。這次受傷是蔣智賢本季第3度，前2次分別是在開幕戰遭觸身球，肩膀受傷，之後則是4月底跑壘時導致腳挫傷。

至於今年季初悍將的牛棚主力歐書誠，自從5月初因肩膀傷勢下二軍後，陳連宏表示，目前已經進牛棚投球，之後就會開始在二軍實戰。5月底因為左肩撕裂傷開始休養的倪福德，則是還在肌力訓練的階段，尚未傳接球，因此歸期還沒辦法確定。

目前悍將下半季戰績暫居第一名，拿下9勝5敗，不過中信兄弟以1.5場勝差緊追在後；雖然部分傷兵尚未回歸，不過像是范國宸、高國輝及高國麟等人，都已經傷癒歸隊。（編輯：黃世雅）1080725