滑冰賽風波 教育部組專案小組調查

（中央社記者黃巧雯台北25日電）2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站遭取消，中華民國滑冰協會前後說法不一。教育部體育署表示，教育部今天已成立專案小組調查，未來將按情節輕重進行懲處。

中華民國滑冰協會秘書長吳奕德今天在記者會還原申辦亞洲經典賽始末，他提到，2月遞交申請書時，香港協會也爭取申辦，國際滑冰總會（ISU）於3月27日公告台北列在承辦2019挑戰者系列年度10個賽事之一後，中華冰協隨即展開籌備工作，ISU並於5月20日在年度行事曆列出確認由台北承辦。

吳奕德指出，期間耳聞香港協會仍極力爭取申辦，而友方會員國建議中華冰協發聲請願、希望ISU支持。他透露，針對這項賽事承辦權，有友好會員國支持，也有會員國反對，因來自隱性國際壓力，有會員國告知，已有會員國串連發動杯葛參賽，有可能因未達預期參賽國家隊數，而比賽結果不會被承認。

對於何謂隱性國際壓力，吳奕德僅說：「我們不便多說明，隱性壓力大家都可推測。」

吳奕德表示，曾向ISU提出，「希望能繼續支持我們」，但也表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」，或許因此被解讀為要放棄。他強調中華冰協從未跟ISU提議要放棄主辦，但隨後ISU都沒有回應與確認。

吳奕德提到，ISU於6月25日轉一封香港協會要承辦賽事的信給中華冰協，徵求我方同意。為了與ISU保持良好關係及爭取未來賽事主辦的長遠考量，加上許多友好會員國勸說，了解情勢對我方不利，因此中華冰協於6月28日回覆ISU同意配合，並待ISU理事會開會決議。

中華冰協自22日收到ISU通知，改由香港協會主辦、地點改在中國東莞至今，對外說法反覆，起初在官網公告，聲稱接獲ISU通知，「因國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事」，後來承認ISU信中未提及「國際情勢」等用字。

中華冰協昨天與體育署開會時，也未主動告知曾向ISU提議改變比賽地點，直到晚間ISU發布新聞稿說明後才提及。

值得注意的是，中華冰協今天在記者會表示，過程中面臨「隱性國際壓力」一事，直到下午記者會前，同樣未曾通知體育署。

體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，教育部今天已成立專案小組，未來按照情節輕重進行不同懲處，但仍須經調查後才能決定。明天下午將先邀集外交部、法界代表等相關單位開會，並請中華冰協與會說明，了解過程中是否有資訊隱瞞，以及造成社會紛擾的原因，以供專案小組判斷參考。

對於後續是否會提出申覆，吳奕德表示，會盡量爭取，也與友好ISU理事通過電話，希望有機會翻盤，但他也說，「這個我們不能確定結果」。

若中華冰協提出申覆，許秀玲表示，體育署將邀集外交部、中華奧會，隨時提供必要協助，必要時也會赴位於瑞士洛桑的ISU總部進行說明。（編輯：張雅淨）1080725