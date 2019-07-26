林書豪勉勵小球員 有夢要抓緊機會

（中央社記者龍柏安台北26日電）美國職籃（NBA）台裔球星林書豪連續9年返台舉辦籃球訓練營，今天在台北和平籃球館登場，他也勉勵大家：「不管你擁有什麼夢想，都要試著去抓緊機會。」

國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今年邁入第9年，過去這個訓練營遍及台灣南北，包括高雄、台中與花蓮都曾舉辦過，今年則重回大台北，今年訓練營共有60名國小學員（9至12歲），透過徵選會脫穎而出。

今年訓練營除了小學員，也有不少林書豪的粉絲手拿看板，到現場力挺偶像，林書豪出場先親切地詢問學員們早上的訓練累不累，也透露很期待小朋友經過訓練後，技巧可以進步，並提到下午的訓練會融入遊戲和比賽，他說：「我很想看你們打球。」

林書豪表示，每年訓練營都不太一樣，早期他懂得如何打球，卻不太懂如何教球，透過這幾年的訓練營與助教溝通，加上自己的經歷，學了很多東西，而每年學員年齡層都不同，「所以訓練方法和內容都有改變」。

今年訓練營有別以往，找來過去曾參與過訓練營，如今已在台灣籃壇嶄露頭角的4名助教，包括台灣科大的林心翔、健行科大的後衛谷毛唯嘉、台灣師大主控陳又瑋及義守大學後衛白曜誠等人。

陳又瑋透露，今年很開心以「學長」與助教的身分回來訓練營，會用「細心」的態度，教導這些小學弟，希望大家經過訓練營洗禮，可以變得更好。（編輯：張雅淨）1080726