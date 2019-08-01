美國職棒731大限 鄧愷威交易至巨人

（中央社記者謝靜雯台北1日電）美國職棒大聯盟「731大限」，雙城隊小聯盟20歲台灣投手鄧愷威與另外兩名小聯盟潛力球員被交易至巨人隊，鄧愷威與捕手張進德成為隊友。

雙城隊目前在大聯盟美聯中區排名第1名，球隊欲補強牛棚戰力，爭取晉級季後賽，今天確定用3名小聯盟球員，分別為投手鄧愷威、19歲潛力右投貝羅亞（Prelander Berroa）、25歲外野手戴維斯（Jaylin Davis），換來巨人隊31歲老經驗投手戴森（Sam Dyson）。

鄧愷威2017年與雙城隊簽約，以簽約金加獎學金約58萬美元加盟，成為雙城隊史上第5位簽下的台灣球員，雙城隊從高中時期長期追蹤鄧愷威的出賽表現，對於他的投球有很高的評價。

鄧愷威2018年旅美首年從新人聯盟出發，整季投10場（9場先發），總計投42.2局，被敲36支安打，失掉17分責失分，投出47次三振，出賽防禦率3.59，戰績3勝3敗。

今年球季鄧愷威從小聯盟1A出發，目前為止本季9場出賽（8場先發），總計投50.2局，失掉16分（9分責失分），投出49次三振， 戰績4勝、沒有敗績，出賽防禦率1.60，表現不錯。

鄧愷威被交易至巨人隊後，將於捕手張進德成為隊友，張進德先前因傷被進入傷兵名單，在新人聯盟復健賽持續有出賽。（編輯：屈享平）1080801