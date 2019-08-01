U12中華隊複賽抗韓非贏不可 陳楷升扛先發

U12世界盃棒球賽複賽，中華隊想要晉級冠軍戰，1日首戰與韓國隊交手是最關鍵一役，中華隊由右投陳楷升扛先發。圖為中華隊練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年8月1日

（中央社記者謝靜雯台南1日電）U12世界盃棒球賽複賽，中華隊首戰與韓國隊交手，是能否順利搶進冠軍戰最關鍵一戰，中華隊由陳楷升先發；情蒐評估，韓國隊攻優於投，體型嬌小的球員具有速度優勢。

中華隊此次預賽戰績4勝1敗，僅輸給日本隊，晉級複賽（超級循環賽）、晉級隊伍預賽對戰帶入複賽，中華隊帶著1勝1敗進入複賽，韓國隊預賽戰績4勝1敗，僅輸給美國隊，但美國隊沒有晉級，韓國隊等於握有2勝晉級複賽。

中華隊想要晉級冠軍戰，今天複賽首戰與韓國隊交手是最關鍵一役，中華隊由右投陳楷升扛先發，總教練李國強表示，陳楷升具有速度優勢、滑球出色、球的尾勁好，預賽首戰與古巴隊交手，速度還沒有完全發揮，但這幾天調整、速度越投越快，狀況不錯，韓國隊則派出左投羅炫舒先發。

李國強表示，這幾場比賽觀察、情蒐，韓國隊的投手戰力並不突出，打擊比較具有威脅性、出棒很果斷，體型小的球員壘間破壞力強，除了會有短打戰術，盜壘也展現速度，是需要特別注意的地方，但體型高大的球員， 速度並不快。（編輯：張芷瑄）1080801