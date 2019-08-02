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NBA球隊沒人要 吹耳哥史蒂芬生轉戰中國

最新更新：2019/08/02 11:06
雅虎運動記者披露，美國職籃NBA「吹耳哥」史蒂芬生將轉戰中國男子籃球聯賽。（圖取自twitter.com/stephensonlance）
雅虎運動記者披露，美國職籃NBA「吹耳哥」史蒂芬生將轉戰中國男子籃球聯賽。（圖取自twitter.com/stephensonlance）

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）雅虎運動（Yahoo Sports）記者海恩斯（Chris Haynes）披露，美國職籃NBA「吹耳哥」史蒂芬生與遼寧飛豹簽下1年400萬美元（約新台幣1.25億元）合約，轉戰中國男子籃球聯賽。

28歲的史蒂芬生（Lance Stephenson）NBA生涯9年，待過7支不同球隊。

職司後衛的史蒂芬生2018-19年球季在洛杉磯湖人打了68場比賽，其中3場先發，平均上場16.5分鐘，可拿下7.2分、3.2籃板、2.1助攻。

史蒂芬生素以場上小動作花招多出名，最為人印象深刻的就是曾對「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的耳邊吹氣；投進關鍵球時，史蒂芬生也會耍大彈空氣吉他的動作。

史蒂芬生生涯表現最好的是2013-14球季，當時他在印地安納溜馬，整季先發78場，平均可獲14.1分、7.3籃板、4.7助攻。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080802

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