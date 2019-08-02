冰協秘書長吳奕德遭撤換 體育署停止冰協補助一年

（中央社記者龍柏安台北2日電）體育署副署長林哲宏今天表示，2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站遭取消，經教育部專案小組調查，決議撤換自作主張的冰協秘書長吳奕德，並停止冰協補助一年。

冰協今年10月30日原訂在台北小巨蛋舉辦2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，卻臨時「喊卡」，冰協在官網上解釋國際滑冰總會（ISU）來函表示，因國際情勢關係台灣不適合舉辦國際賽，引發外界聯想。

經過調查，ISU來函中並未提及國際情勢等用字，加上多次會議吳奕德說法反覆，對外說明時，又指停辦亞洲花滑經典賽是受到「隱形國際壓力」；體育署在7月26日找來吳奕德，並邀集外交部、陸委會與法學專家召開跨部會會議，希望釐清停辦賽事真正原因。

林哲宏表示，停辦比賽是由吳奕德全權負責，但他未依照章程規定，重大決議未經理事會同意，也未報知主管機關，加上他前後說法反覆，有損國家與協會形象，除對冰協警告一次，也撤換吳奕德的職務；此外除選手訓練、比賽經費外，停止冰協補助一年。

至於媒體報導，中國以2022冬季奧運選手參賽挾持，要求台灣停辦亞洲花滑經典賽，對此林哲宏坦言，會議中吳奕德並未提及相關說法，但他強調，吳奕德對隱形的國際壓力始終交代不清，也一直沒有拿出實際的佐證資料。（編輯：屈享平）1080802