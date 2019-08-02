U12少棒吳翊睿挺身當英雄 中華複賽2連勝

U12世界盃棒球賽，中華隊複賽第2戰與墨西哥交手，比賽前半段打線沒能發揮，直到4局吳翊睿（圖）挺身當英雄，敲安帶起球隊攻勢，中華隊攻下9分大局，以11比1、5局拿下複賽2連勝。中央社記者謝靜雯攝 108年8月2日

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽，中華隊複賽第2戰與墨西哥交手，比賽前半段打線沒能發揮，直到4局吳翊睿挺身當英雄，敲安帶起球隊攻勢，中華隊攻下9分大局，以11比1、5局拿下複賽2連勝。

U12世界盃棒球賽複賽昨天起在台南亞太棒球村少棒主球場舉行，複賽賽程被雨勢打亂，中華隊昨天與韓國隊比賽一度中斷2個半小時，今天與墨西哥隊交手，原訂晚間6時30分的比賽，延至8時30分才順利開打。

中華隊先發投手郭宸安前3局各被敲出1支安打，守備很幫忙，沒有失掉分數，直到4局被敲出陽春砲失掉唯一1分；郭宸安 今天總計投5局被敲5支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

中華隊比賽前半段打線受制，前3局僅敲出2支安打，3局靠著保送、盜壘、接連2次守備失誤，跑回第1分，4局抓準墨西哥隊投手出狀況，先靠著滿壘觸身球保送擠回超前分，吳翊睿適時安打，一棒送回2分、帶起球隊攻勢，中華隊一口氣打了14人次，攻下9分大局，順利拿下勝利。

中華隊總教練李國強表示，晉級複賽（超級循環賽）後，球員感覺太在意成績了，教練團不斷安撫，希望他們照著自己的步調來，把內容要求好，「這批球員最好的地方就是心態調整的很快、進步很多」。

中華隊今天比賽前半段打線沒能串連，4局埋伏9棒的吳翊睿當英雄，李國強表示，「一個球隊好並不是要有一個特別突出的球員，而是大家平均，攻守穩定，總有人適時跳出來當英雄」，才是關鍵。

中華隊順利拿下複賽2連勝，目前戰績3勝1敗，明天複賽最後一戰將與委內瑞拉交手，李國強表示，幾場比賽觀察，委內瑞拉打者對於偏高的變化球攻擊能力很強， 但內外角偏低的球、變速球掌握度不好，投手戰力普通，「明天比賽讓球員放開打，我們很有信心」。（編輯：張佑之）1080802