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加入日本頂級排球勁旅 劉鴻敏：很奇幻

最新更新：2019/08/08 16:46
台灣排球好手劉鴻敏（右）8日宣布加盟日本一級排球聯賽的衛冕軍松下黑豹，並從教練川村慎二（左）手中接過球隊球衣。中央社記者龍柏安攝 108年8月8日
台灣排球好手劉鴻敏（右）8日宣布加盟日本一級排球聯賽的衛冕軍松下黑豹，並從教練川村慎二（左）手中接過球隊球衣。中央社記者龍柏安攝 108年8月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）今年4月亞洲俱樂部排球錦標賽，劉鴻敏坐在觀眾席上，觀摩日本頂級排球豪門松下黑豹的打法，他怎麼都沒想到，如今他獲得這支勁旅青睞，將披上松下黑豹球衣展開旅日生涯。

台灣男排王牌大砲劉鴻敏今天宣布加盟日本一級排球聯賽的衛冕軍松下黑豹，他也是繼「黑狗」陳建禎之後，第2個加盟黑豹隊的台灣球員。

黑豹隊教練川村慎二今天出席記者會，透露球團一直有注意台灣優秀的排球選手，其中劉鴻敏更是他們重點觀察球員，「無論是他在台灣的聯賽，還是國際賽場上的表現，都展現出他的能力，我們會網羅他，就是對他實力的一種肯定」。

川村慎二也透露，劉鴻敏曾多次獲得最佳攻擊手的封號，因此對他的進攻能力印象深刻，「我們看過他的打法後，認為他和我們球隊非常適合，也希望他能發揮能力，對球隊做出貢獻」。

松下黑豹是日本男排頂尖勁旅，過去2個賽季都登上日本聯賽王座，且在2017到18賽季，更囊括日本三大盃賽冠軍，今年將挑戰聯賽3連霸。劉鴻敏承認：「能夠加入這樣的夢幻球隊，是榮耀也是壓力。」

直到加盟這一刻，劉鴻敏仍覺得有些不可思議，因為他完全沒想過會成為黑豹隊的一員，4月時他只是場邊的一個觀眾，如今竟將披上黑豹戰袍，「這一切太奇幻、太奇妙了」。（編輯：張雅淨）1080808

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