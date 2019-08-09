謝淑薇右踝扭傷 羅傑斯盃女雙8強對決球后

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣網球一姐謝淑薇昨天在羅傑斯盃網球賽女雙次輪，雖順利晉級8強，但不慎扭傷右踝，接下來她將面對澳洲的世界球后巴蒂與白俄羅斯名將艾薩蘭卡的跨國組合。

謝淑薇在溫布頓網球錦標賽與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，拿下女雙冠軍，不過，轉戰北美加拿大多倫多的羅傑斯盃網球賽，史翠可娃休兵缺陣，謝淑薇只好與比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）聯手出擊，兩人名列大會女雙第4種子。

昨天謝淑薇與佛莉普金絲的「台比聯軍」，以直落二擊敗日本組合晉級8強，不過，賽後謝淑薇在臉書（facebook）上透露，她在比賽中遭遇「大扭」，且受傷當下非常痛，比賽中先請防護員幫忙先用冰塊壓制傷勢，並利用繃帶固定防止惡化。

所幸今天謝淑薇在臉書上透露好消息，表示經過一夜休息後，傷勢好了大半；她也開玩笑地說：「我又不能偷懶了。」

不過「台比聯軍」危機還未解除，兩人下一戰對手，是兩名先後登上單打世界球后的組合，包括今年法國網球公開賽女單冠軍得主、澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty），與2度澳網女單金盃得主艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

謝淑薇還爆料，其實在羅傑斯盃她沒打算參加女雙打，不過，佛莉普金絲兩度單打輸給她，也表態希望可換得一次合作機會，所以兩人才會在這一站聯手。（編輯：戴光育）1080809