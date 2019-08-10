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陳偉殷投3局演9上9下 送3次三振無失分

最新更新：2019/08/10 12:14

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊今天對戰亞特蘭大勇士隊，台灣投手陳偉殷第6局登板中繼，投3局演出9上9下，沒讓打者上壘包，還送出3次三振，沒失分，但終場馬林魚以4比8落敗。

馬林魚先發投手史密斯（Caleb Smith）在5局上遇到危機，被敲2支安打後，德黑蘭（Julio Teheran）擊出高飛犧牲打得1分，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）轟出2分砲，接著再連被敲4支安打，這局共攻下5分，勇士取得6比0領先。

第6局陳偉殷登板投球，用游擊滾地球、右外野飛球拿下2個出局數，再用4球三振這場有敲全壘打的阿庫尼亞，演出3上3下；第7局用2個滾地球及三振，再度演出3上3下；第8局陳偉殷續投，同樣3上3下，包含1次三振。

總計陳偉殷僅用33球中繼投3局，沒讓任何打者上到壘包，還送出3次三振，無失分。陳偉殷已連4場比賽無失分，漸入佳境，目前出賽34場，防禦率6.24。

馬林魚在7局下靠卡斯楚（Starlin Castro）敲陽春全壘打攻下第1分，8局下再利用連續安打得3分，但9局上勇士阿庫尼亞再敲2分全壘打，演出單場雙響砲，終場勇士就以8比4奪勝。（編輯：李明宗）1080810

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