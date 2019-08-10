彭政閔告別熟悉的天母 難忘砸雞蛋與封王車隊

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔本週天母主場告別戰，他與天母的淵源不淺，從業餘時期在合庫棒球隊時就很熟悉天母地區，談起對天母的回憶，彭政閔點名球迷砸雞蛋和三連霸車隊。

今年為彭政閔的引退年，從告別高雄澄清湖棒球場開始，這個週末為兄弟本季最後天母棒球場主場賽事，賽前今晚比賽門票已賣出7200張，明天兄弟與富邦悍將隊在天母棒球場打雙重賽，午場比賽賣出3000張票，晚場比賽已賣出8000張門票。

彭政閔表示，隨著越來越接近球季尾聲，依序向全台各球場道別，當然會有很多感觸，「但現在可以做的，就是珍惜每次上場的機會，盡力打好每場比賽」。

談起對天母棒球場的回憶，彭政閔表示從2001年世界盃棒球錦標賽在天母舉行，隔年中華職棒開始在天母棒球場舉行例行賽事，天母棒球場也陪著球迷走過近20年，聽到台北市政府打算撥經費整修天母棒球場，也很期待。

彭政閔表示，在業餘合作金庫成棒隊時，球隊也都會在天母地區訓練，對於天母其實很熟悉，喜歡這邊的節奏和步調，兄弟隊2001年至2003年完成隊史第2次三連霸，2003年就是在天母棒球場封王。

彭政閔談起對天母棒球場印象最深刻的事，就是2003年總冠軍賽，球迷因買不到票在天母棒球場怒砸雞蛋，以及當年順利封王，球迷車隊跟著球隊一路回飯店的盛況。

彭政閔生涯第一支再見安打，以及生涯第1400安都是在天母棒球場完成，他表示天母棒球場有很多的回憶以及第一次，最後一次在這邊主場出賽，能否有什麼好表現不強求、順其自然。（編輯：張芷瑄）1080810