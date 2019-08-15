普侯斯單場兩安 締MLB外籍選手生涯安打新猷[影]

MLB洛杉磯天使隊一壘手普侯斯（中）14日敲出在MLB的第3167支安打，翻新大聯盟外籍選手生涯最多安打紀錄。（圖取自facebook.com/Angels）

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊一壘手普侯斯（Albert Pujols）今天在對匹茲堡海盜隊第4局敲出一壘安打，這是他MLB第3167支安打，翻新大聯盟外籍選手生涯最多安打紀錄。

天使終場7比4擊敗海盜，避免三連戰被海盜橫掃的命運，這僅是天使19場比賽以來的第5勝。先發6局的左投彼得斯（Dillon Peters）被擊出4支安打掉2分，拿下本季第3勝。

多明尼加籍的普侯斯賽前同以生涯3166支安打，與同胞貝爾崔（Adrian Beltre）並列外籍選手生涯最多安打，第4局帶有1分打點的一壘安打讓普侯斯締造新猷；他第8局再敲出2分打點的安打，生涯安打數持續推高至3168支。

至於大聯盟所有球員生涯安打排行榜，普侯斯則單獨位居史上第16名，只差第15名的小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）17支。

現年39歲的普侯斯本季稍早締造生涯第650轟與2000分打點。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1080815